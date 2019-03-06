القائد دي ليخت: مغامرة أياكس الأوروبية لن تتوقف

يثق ماتيس دي ليخت قائد أياكس أمستردام في قدرة فريقه على التسبب في مزيد من المفاجآت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تأهل مفاجئ إلى دور الثمانية بفوز مذهل على ريال مدريد حامل اللقب.



وعوض أياكس بطل أوروبا أربع مرات تأخره 2-1 في مباراة الذهاب لينتصر 4-1 في استاد سانتياغو برنابيو في لقاء الإياب يوم الثلاثاء ويفوز 5-3 في النتيجة الإجمالية مطيحا بالعملاق الإسباني خارج البطولة.



وأبلغ المدافع الهولندي الشاب الصحافيين: سنرى إلى أي مدى سنصل لكن بالتأكيد ما زال في جعبتنا المزيد، لقد جعلنا الأمور صعبة على بايرن ميونخ، والآن أخرجنا ريال مدريد، فالأمر ليس مفاجأة لنا. ريال منحنا فرصة كبيرة وإذا كنت مستعدا للعب كرة القدم فإننا ندرك أن بوسعنا جعل الأمور صعبة جدا عليهم.



وقال اللاعب البالغ من العمر 19 عاما إن أياكس كان أكثر حسما في مدريد مقارنة بهزيمته في مباراة الذهاب على أرضه.



ومضى دي ليخت قائلا: الشيء الوحيد الذي لم نفعله في تلك المباراة هو تسجيل (عدد كاف من الأهداف) لكن الليلة سجلنا هدفين من أول فرصتين. هل كنا في أفضل حالاتنا؟ أعتقد ذلك، وإلا لم نكن لنفوز على فريق مثل ريال مدريد، كنا نعرف أن الأمر سيكون صعبا لكن كنا ندرك أيضا أن هناك فرصا ستتاح لنا.