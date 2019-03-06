إيقاف بوكيتينو مباراتين بسبب "سوء التصرف"

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير بالإيقاف مباراتين، كما فرض عليه غرامة بلغت عشرة آلاف جنيه إسترليني بعد أن تقبل اتهامه بسوء التصرف.



ودخل المدرب الأرجنتيني في مشاحنة مع الحكم مايك دين بعد خسارة توتنهام 2-1 أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، وهي نتيجة أبعدت الفريق اللندني عن مانشستر سيتي وليفربول في سباق اللقب.



وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: تم تغريم ماوريسيو بوكيتينو عشرة آلاف جنيه إسترليني وسينفذ إيقافا لمدة مباراتين.



وواصل: تقبل مدرب توتنهام اتهامه بسوء التصرف من قبل الاتحاد الإنجليزي، وهو ما كان نتيجة ألفاظه أو سلوكه داخل الملعب وحول منطقة غرف الملابس.



ولن يستطيع المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 47 عاما قيادة توتنهام من الملعب خلال مباراتيه خارج أرضه ضد ساوثهامبتون يوم السبت القادم وليفربول في 31 مارس.