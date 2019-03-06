بايرن ميونخ يرغب في تجديد عقد ليفاندوفسكي حتى 2023

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا يوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني يرغب في تمديد تعاقده مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي حتى عام 2023.

وقالت صحيفة "بيلد شبورت" الرياضية الألمانية إن النادي البافاري يهدف من وراء تمديد تعاقده مع المهاجم البولندي التأكيد على ثقته في الأخير بعد أن تعاقد مؤخرا مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر، لاعب لايبزيغ السابق.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع المهاجم الألماني الشاب سيرجي غنابري لثلاث سنوات قادمة، حتى عام 2023.

ويشار إلى أن ليفاندوفسكي قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن الفريق الألماني، حيث تواترت شائعات عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.

ولكن بايرن ميونخ أكد مجددا تمسكه باللاعب البولندي وشدد على أهميته داخل غرفة خلع ملابس الفريق كأحد أبرز وأهم اللاعبين بعد الحارس الكبير مانويل نوير.