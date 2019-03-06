بايرن ميونخ يستنكر توقيت الإعلان عن إبعاد الثلاثي

أكد نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في الأعوام الستة الماضية يوم الأربعاء أنه "غاضب" من توقيت إعلان مدرب المنتخب الوطني يواكيم لوف إنهاء المسيرة الدولية للاعبيه الثلاثة توماس مولر وجيروم بواتنغ وماتس هوملز.

ووقع الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه والمدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدزيتش على بيان يشككان فيه "بتوقيت وظروف الإعلان عن القرار إلى اللاعبين وللرأي العام".

وتأسف إداريا العملاق البافاري عن الطريقة التي تم التعامل بها، مع التأكيد في الوقت ذاته أن القرار الرياضي يعود فقط إلى المدرب، وعن "واقع أنه تم إعلام اللاعبين قبل أيام معدودة من مباراة في الدوري مهمة للفوز باللقب أمام فولسبورغ، ومباراة الإياب الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، هو أمر يغضبنا".

وأشار البيان إلى أن المباراة الدولية الأخيرة للمنتخب الألماني تعود إلى نوفمبر الماضي، وأن لوف حصل على الوقت الكافي مذاك لإعلان قراره. وتابع رومينيغه وحميدزيتش "كما فوجئنا أن يحصل ذلك خلال زيارة غير معلنة ليواكيم لوف وأوليفر بيرهوف، مدير المنتخب، إلى مقر نادي بايرن".

وأحدث مدرب المنتخب الألماني لوف صدمة كروية في ألمانيا عندما توجه إلى ميونخ يوم الثلاثاء للإعلان أن ثلاثي العملاق البافاري هوملز (30 عاما) وبواتنغ (30) ومولر (29)، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014، لا يشكلون جزءا من خططه المستقبلية.