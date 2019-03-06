ستام يخلف برونكهورست في تدريب فينورد الهولندي

كشفت وسائل إعلام هولندية يوم الأربعاء أن فينورد المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم سيعين ياب ستام مدربا جديدا له اعتبارا من الموسم المقبل.



وسيحل مدافع مانشستر يونايتد السابق محل جيوفاني فان برونكهورست، الذي سيترك الفريق في نهاية الموسم بعد أربع سنوات في قيادة النادي القادم من روتردام.



ويتولى ستام تدريب جفوله منذ بداية العام الجديد وعمل سابقا مدربا لريدينغ الإنجليزي وقاده إلى جولة الترقي للدوري الممتاز في موسمه الأول لكنه أقيل قبل نهاية الموسم الثاني.



وأعلن فان برونكهورست، الذي قاد فينورد لإحراز لقبه الأول في الدوري في 18 عاما في 2017، في يناير أنه يتطلع لتحد جديد عندما ينتهي عقده.