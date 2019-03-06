سولشاير يلمح إلى انتهاء عقده مع مولده النرويجي

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المؤقت إن تعاقده مع نادي مولده النرويجي ربما يكون انتهى ليفتح الطريق أمام تعيينه بشكل دائم في أولد ترافورد في نهاية الموسم.

وأعير مهاجم يونايتد السابق إلى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر وقاد الفريق إلى 13 انتصارا في 16 مباراة في كل المسابقات.

وقال سولشاير في وقت سابق إن مولده سيدعمه إذا استمر مع يونايتد، وقال في مدونة صوتية نرويجية معنية بكرة القدم "لا أدري كيف تسير الأمور. أعتقد العقد قد انتهى وأنا الآن أرتبط فقد بعقد مع مانشستر يونايتد. ربما نكون في حاجة إلى تعاقد جديد حتى أعود إلى مولده".

وذكرت تقارير صحافية بريطانية يوم الثلاثاء أن مولده حذف بيانا بموقعه على الإنترنت يعلن فيه توقيع سولشاير على عقد جديد لمدة ثلاث سنوات قبل انتقاله ليونايتد.

لكن أويستين نيرلاند رئيس مولده قال يوم الأربعاء إنه يتوقع عودة سولشاير للنادي النرويجي بعد انتهاء فترته مع يونايتد.

ونقلت سكاي سبورتس عن نيرلاند قوله لمحطة تي.في2 النرويجية "قبل عيد الميلاد وقعنا عقدا جديدا مع أولي غونار لثلاث سنوات، حتى نهاية موسم 2021"، وأضاف "بعد ذلك تولى أولي غونار المسؤولية بشكل مؤقت في يونايتد، وهي وظيفة تستمر حتى الصيف. هو الآن موظف في يونايتد، ويخطط للعودة إلى مولده بعد نهاية الموسم".

وأحدث سولشاير انتفاضة كبيرة في يونايتد وأنعش آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لكنه يواجه مهمة صعبة في إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء بعد الخسارة 2-صفر في مانشستر.

وسيفتقد يونايتد عشرة لاعبين بسبب الإصابة أو الإيقاف، ومن بينهم ثلاثي الوسط أندير هيريرا وبول بوغبا ونيمانيا ماتيتش، أمام باريس سان جيرمان.