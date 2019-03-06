كارفخال: أضعنا كل شيء.. موسمنا "كارثي"

اعترف داني كارفاخال، الظهير الأيمن لريال مدريد، أن فريقه مر بأسوأ ليلة له بعد الخسارة الكبيرة أمام أياكس أمستردام 4-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، واصفا موسم النادي بالكارثي.



وقال كارفاخال في تصريحات لقناة موفيستار التلفزيونية: نعم، لم يسبق لي أبدا أن شعرت بهذا الضيق، لقد ضاع منا كل شيء في أسبوع واحد ولا يمكن لنا أن نبحث عن أعذار، المنافس كان الأفضل، لقد كان الأفضل واستحق التأهل.



واستطرد قائلا: ليس من السهل على الإطلاق أن تتعافي من هزيمتين أمام برشلونة على ملعبك، ولكننا دخلنا هذه المواجهة ونحن مؤمنون بقدرتنا على التأهل وتحقيق الفوز، لقد وقعنا في خطأين كلفانا هدفين، بداية الشوط الثاني كانت جيدة وسنحت لنا فرصتان ولكن الهدف الثالث قتلنا.



وتابع: لا أعتقد أنها النهاية، لدينا فريق شاب قادر على النمو ولكن انتهى موسمنا بالطبع، علينا أن نستمر في العمل في الدوري لأننا محترفون، علينا أن نظهر شجاعتنا ولا نختبئ، نعرف أن موسمنا كارثي.