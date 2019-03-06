لجنة المسابقات تؤجل لقاء الحزم والهلال

تتجه لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي إلى تأجيل مواجهة الحزم والهلال ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوماً واحداً، وذلك بعد إقرار موعد مباريات ربع نهائي كأس الملك يوم الأربعاء.

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن لجنة المسابقات ستؤجل لقاء الحزم بضيفه الهلال يوما واحداً، لتقام في الرابع من أبريل المقبل، كون الأزرق يخوض قبل الموعد السابق بيومين مباراة ربع نهائي كأس الملك أمام الاتفاق على أرض الأخير، كما سيخوض لقاءً آسيوياً أمام استقلال طهران الإيراني لحساب دوري الأبطال.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت يوم الأربعاء تأجيل مباريات الجولتين 29 و30 إلى يومي 11 و16 من شهر مايو المقبل.