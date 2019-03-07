بعد سقوط سان جيرمان.. نيمار: أداء الحكام كان "مشيناً"

وصف نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أداء الحكام في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ"المشين" بعدما تسبب في خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

وخسر سان جيرمان أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 1 - 3 مساء يوم الأربعاء في إياب الدور الثاني "دور الستة عشر" لدوري الأبطال، وتأهل الفريق الإنجليزي لدور الثمانية على حساب سان جيرمان رغم فوز الأخير 2 - صفر على مانشستر في عقر داره ذهابا قبل ثلاثة أسابيع.

وأكد نيمار، على حسابه بموقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت ، أن أداء الحكام كان "مشينا"، وأوضح: ضربة الجزاء ليست صحيحة في إشارة لضربة الجزاء التي سجل منها مانشستر يونايتد هدفه الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتابع نيمار المباراة من مدرجات استاد "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس نظرا لأنه لا يزال في مرحلة العلاج من الإصابة التي تعرض لها في أواخر يناير الماضي.

وأضاف: من المشين أن نضع أربعة أشخاص لا يفهمون كرة القدم ليديروا الملعب بالتصوير البطيء. في إشارة إلى أن الحكم احتسب ضربة الجزاء بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد "فار" .