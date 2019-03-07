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بورتو يقصي روما في الأشواط الإضافية ويبلغ ربع النهائي

المصدر: بورتو - فرانس برس
تيليس مسجلاً هدف التأهل
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كرس بورتو البرتغالي عقدته لروما الإيطالي وبلغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 3-1 بعد التمديد، الوقت الأصلي 2-1، يوم الأربعاء على ملعب "دو دراغاو" في بورتو في إياب ثمن النهائي.

وسجل البرازيلي تيكينيو سواريش (26) والمالي موسى ماريغا (52) والبرازيلي أليكس تيليس (117 من ركلة جزاء) أهداف بورتو بطل 1987 و2004 والذي بلغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2015، ودانييلي دي روسي (37 من ركلة جزاء) هدف روما الذي فشل في تأمين فوزه 2-1 ذهابا وتخطي ثمن النهائي للمرة الثانية تواليا بعدما كان بلغ نصف النهائي الموسم الماضي.

كلمات دالّة

#روما, #دوري أبطال أوروبا, #بورتو

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