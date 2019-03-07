تغريم سيميوني بعد احتفاله أمام يوفنتوس

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة على دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بتغريمه 20 ألف يورو بسبب طريقة احتفاله غير اللائقة خلال الفوز 2 - صفر على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وغاب قائد الأرجنتين السابق عن نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعد إيقافه أربع مباريات أوروبية بسبب طرده أمام أرسنال في الدور قبل النهائي بعد الاحتجاج على الحكم ودفع الحكم الرابع.

وتعرض يوفنتوس لغرامة 30 ألف يورو وحصل مدربه ماسيميليانو أليغري على تحذير بسبب تأخر دخول أرضية الملعب في استاد واندا متروبوليتانو، كما عوقب أتلتيكو مدريد بغرامة 38 ألف يورو بسبب عدم سلاسة الحركة على سلالم المدرجات وشغب المشجعين بإلقاء أشياء نحو الملعب. وستقام مباراة الإياب في تورينو يوم الثلاثاء المقبل.