تيباس يشعر بالإطراء لاهتمام الدوري الإنجليزي بخدماته

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أنه يشعر بالإطراء لترشيحه لمنصب الرئيس التنفيذي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الأعمال الرياضية في ماكاو الصينية يوم الأربعاء.

وقال تيباس، 56 عاما، الذي يترأس الدوري الإسباني منذ عام 2013، لوكالة فرانس برس "أنا سعيد جدا لأن بطولة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز تفكر بي كي أشغل منصب الرئيس التنفيذي".

وعندما سُئل عما إذا كان مستعدا لمغادرة الدوري الإسباني للانضمام إلى إنجلترا، أجاب "لا تعليق".

ويبحث الدوري الإنجليزي عن رئيس تنفيذي جديد منذ أن أعلن العام الماضي ريتشارد سكودامور عزمه على الرحيل. فيما رفضت سيدة الأعمال البريطانية سوزانا ديناج تولي المنصب في ديسمبر الماضي بعدما تم ترشيحها.

ونما الدوري الممتاز خلال حقبة سكودامور ليصبح ظاهرة عالمية وبات حجم أعماله 5.5 مليار جنيه إسترليني في موسم 2016 - 2017 وفقا للدراسة التي أعدتها شركة "ديلويت" للاستشارات، أكثر بنسبة 86 بالمئة من "الليغا".

وأشار تيباس إلى أهمية السوق الصيني بالنسبة لإسبانيا، وأن "الليغا" تحاول برمجة مباريات فريق إسبانيول، الذي تعاقد مع النجم الصيني وو لي، لتتناسب مع أوقات الجماهير في الصين.

وقال إن المباراة الأخيرة التي خاضها إسبانيول وسجل خلالها وو هدفه الأول مع النادي، حظيت بمتابعة جماهيرية أكثر بمرتين من مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد.

وأصبح المهاجم وو لي أول لاعب صيني يسجل هدفا في الدوري الإسباني، بعد مساهمته بفوز فريقه إسبانيول على ضيفه بلد الوليد 3 - 1 يوم السبت. وتابع تيباس "لدينا استراتيجية مع إسبانيول على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعمل معهم عن قرب بما يختص توقيت مبارياتهم، لكي تتم مشاهدتهم في الصين"، مضيفا "من المهم أن يكون لدينا لاعبون من الطراز العالمي في مسابقتنا، لكي تتطور العلامة التجارية للنادي وللدوري".

وتابع "ولكن نحتاج إلى استخدام ذلك ليس فقط خلال المباراة، بل طوال الأسبوع. لذا علينا أن نتابع العمل طوال الأسبوع من أجل زيادة العلامة التجارية وحضور النادي والدوري".

وأصر تيباس المولود في كوستاريكا أن أعداد متابعي الليغا لم تتأثر برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس هذا الموسم، فيما أكد أنه تم وضع استراتيجيات لاستيعاب الرحيل المحتمل لنجم برشلونة ليونيل ميسي.

وقال "نعمل منذ أعوام عدة في حال رحل أحد النجوم عن الدوري، لذا لن يكون هناك أي تأثير على المسابقة"، وتابع "هذا هو أفضل مثال عن ذلك: رحل رونالدو ولم يترك ذلك أي تأثير على المسابقة. المتابعون أو أي شيء آخر".

وختم "نعرف أن ميسي لن يستمر حتى النهاية، لذا نعمل لكي نكون حاضرين لهذا اليوم، لنكون في أفضل موقع لمواجهة هذه المشكلة".