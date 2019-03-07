غياب فاسكيز وكارفاخال 4 أسابيع عن ريال مدريد

أشارت تقارير صحافية صادرة الخميس إلى أن مدافع ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال وزميله المهاجم لوكاس فاسكيز سيغيبان من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد إصابتهما في المباراة التي خسرها النادي الملكي أمام أياكس أمستردام الهولندي 1- 4 في إياب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعاني كارفاخال، الذي خاض الدقائق التسعين، من تمزق في الفخذ الأيمن، فيما يعاني فاسكيز، الذي دخل بدلا منه الويلزي غاريث بيل في الدقيقة 29، من تمدد في عضلات الفخذ الأيسر.

وأعلن النادي المدريدي الذي أصيب بخيبة أمل بفقدانه لقب البطولة المحببة إليه في بيان عن نوعية إصابات لاعبيه بدون أن يحدد مدة غيابهما عن الملاعب. وكان الريال تعرض لنكسة اخرى حيث سيفتقد لجهود مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي اصيب امام أياكس أيضا بتمزق في أربطة الكاحل الايمن، وسيغيب لقرابة الشهرين.