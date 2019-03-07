لاعبو يونايتد: سولشاير يستحق عقداً دائماً مع الفريق

يرى لاعبو مانشستر يونايتد أن المدرب المؤقت أولي سولشاير الرجل المناسب لتولي المسؤولية بشكل دائم عقب قيادة الفريق إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد انتصار لا ينسى على ملعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقاد المدرب النرويجي مانشستر يونايتد في واحدة من أعظم الانتفاضات والعودة في تاريخ البطولة، حيث حقق فريقه فوزا مثيرا 3-1 في باريس ليبلغ دور الثمانية بفضل فارق الأهداف خارج الأرض رغم خسارته 2-صفر في مباراة الذهاب في أولد ترافورد.

وقال روميلو لوكاكو مهاجم يونايتد، الذي سجل ستة أهداف في اخر ثلاث مباريات في كافة المسابقات، للصحفيين :أعتقد أن تعيين سولشار بشكل دائم تم حسمه. اعتقد أنه سيبقى مع الفريق وينبغي أن يصبح المدرب القادم، انتصرنا خارج ملعبنا على توتنهام وتشيلسي ثم أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي والآن على سان جيرمان في باريس. ماذا يجب عليه أن يفعل أكثر من ذلك، إنه يريد البقاء واللاعبون يريدون بقاءه. نقدم أداء جيدا للغاية حقا. نؤدي كما ينبغي أن يلعب مانشستر يونايتد.

وقال غاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق إن اداء الفريق بقيادة سولشاير يعني أن المدرب النرويجي ينبغي أن يصبح مدربا دائما للفريق هذا الشهر.

وأشار المدافع لوك شو أيضا إلى السجل المثالي لنتائج الفريق خارج أرضه بقيادة سولشاير، وقال شو :حققنا تسعة انتصارات خارج أرضنا "انتصارات متتالية" الآن وجميعها مباريات ليست سهلة. هذا يظهر نوعية العمل الذي قام به أولي وفريقه المساعد، لا أعتقد أني بحاجة لقول المزيد بعد كل هذه النتائج. يبدو أنه بات في حكم المؤكد، كلنا نحب أولي وما قام به من عمل حتى الآن.

وسيلعب يونايتد المباراة المقبلة على أرض أرسنال، المتأخر بفارق نقطة واحدة عن فريق سولشاير، في صراع الفريقين على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.