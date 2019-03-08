سيميوني: لم يفاجئني خروج باريس وريال مدريد من "الأبطال"

أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه لم يتفاجأ بخروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، معللا ذلك بأن من يتابع كرة القدم بشكل مكثف يدرك الصعوبات التي تكتنف كل المباريات في البطولة الأوروبية.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الجمعة على هامش مباراة أتلتيكو مدريد أمام ليغانيس في الدوري الإسباني "لا ليغا" المقرر إقامتها يوم السبت: لم أتفاجأ، لأن الفرق تطورت وهناك منافسة كبيرة، من تفاجأوا هم من لا يتابعون كرة القدم كثيرا، نحن من نرى كرة القدم كثيرا ندرك الصعوبات الموجودة في كل المباريات.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن الأدوار الإقصائية دائما ما تكون أجواؤها مفعمة بالتوتر وأن المواجهة تكون مقسمة على مباراتين وأن الفريق الذي يتمكن من اللعب بشكل أفضل في كلا اللقاءين تكون له الأفضلية.

ورفض سيميوني الإدلاء برأيه عن الموقف الصعب الذي يمر به مواطنه سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، حيث قال: قد نتحدث سويا يوما ما، ولكن الإدلاء برأي عنه الآن سيكون أمرا غير عادل.

وتحدث المدرب المخضرم عن مباراة العودة لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا التي يلتقي خلالها فريقه مع يوفنتوس الإيطالي، وأوضح قائلا: موقف الفريقين واحد، علينا أن نستمر في المنافسة كما هي العادة دائما، سندفع أمام ليغانيس باللاعبين الذين نعتقد أنهم سيشاركون في تلك المباراة أمام يوفنتوس.