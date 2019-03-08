صربيا تستدعي بريوفيتش الاتحاد وتستبعد ميليفويفيتش

اسُتبعد لوكا ميليفويفيتش لاعب وسط كريستال بالاس الإنجليزي يوم الجمعة من تشكيلة منتخب صربيا لخوض مباريات في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 عقب خلافه مع المدرب ملادن كرستايتش بعد وداع كأس العالم العام الماضي من الدور الأول.

وقال كرستايتش في مؤتمر صحافي "لوكا ميليفويفيتش لم يعد متاحا للعب لصربيا لأننا فشلنا في تجاوز خلافاتنا وإنهاء المشاكل بيننا. صربيا أكبر من ميليفويفيتش أو مني والأولوية بالنسبة لنا توفير أجواء جيدة لما ينتظرنا من مباريات". ووقع الخلاف بين كرستايتش وميليفويفيتش عقب انتقاد لاعب الوسط طريقة لعب المدرب واختياراته خلال الخسارة 2 - 1 أمام سويسرا في المباراة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2018 في روسيا.

عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1 - 1 في الدقائق الأخيرة من المباراة ضمن المجموعة الخامسة دفع كرستايتش بالجناح نيمانيا رادونيتش بدلا من ميليفويفيتش في خطوة جاءت بنتائج عكسية حيث أحرزت سويسرا هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع. وقلصت هذه النتيجة فرص صربيا في التأهل للدور الثاني حيث باتت أمامها مهمة شاقة للتغلب على البرازيل في الجولة الأخيرة من المجموعة وانتظار نتيجة مباراة سويسرا وكوستاريكا لبلوغ أدوار خروج المغلوب. وخسرت صربيا 2-صفر أمام البرازيل وانتقد ميليفويفيتش مدربه علانية بسبب استبداله وعدم الحفاظ على التعادل مع سويسرا. واتهم بعدها ميلان أوبرادوفيتش المدرب المساعد ميليفويفيتش بالتآمر على الجهاز الفني خلال البطولة. وفي وقت لاحق تم استبعاد قائد كريستال بالاس من مشوار صربيا في دوري الأمم الأوروبية رغم نفيه مزاعم الجهاز الفني. وقال كرستايتش ومساعده إنهما اجتمعا مع ميليفويفيتش في لندن الشهر الماضي من أجل حل الخلاف بينهم لكن لاعب الوسط أصر على عدم الاعتذار عن تصريحاته.

وقال كرستايتش عقب إعلان تشكيلة صربيا لمواجهة البرتغال ضم تصفيات بطولة أوروبا 2020 في 25 مارس الحالي ومواجهة ألمانيا وديا في فولفسبورغ في 20 من الشهر ذاته "فشلنا في إيجاد أرضية مشتركة رغم اتفاق الطرفين على أنهما يريدان الأفضل لصربيا. تم غلق باب المناقشات". وتفتتح صربيا مشوارها في تصفيات بطولة 2020 باللعب في البرتغال ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات أوكرانيا وليتوانيا ولوكسمبورغ.

وشهدت قائمة المنتخب الصربي استدعاء معظم اللاعبين المتألقين في أوروبا مثل نيمانيا ماتيتش وميتروفيتش ولوكا يوفيتش كما شهد استدعاء بريوفيتش مهاجم اتحاد جدة.