فوز نابولي وتشيلسي وفالنسيا في ذهاب دور الـ16

اقترب تشيلسي الإنجليزي خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 - صفر على ضيفه دينامو كييف الأوكراني يوم الخميس في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وافتتح النجم الإسباني بيدرو رودريغيز التسجيل للفريق اللندني في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله البرازيلي ويليان بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، فيما تكفل كالوم هودسون أودوي بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني وأصبح يكفي تشيلسي الخسارة بفارق هدفين في لقاء العودة الذي سيقام بملعب دينامو كييف الأسبوع القادم، من أجل التأهل لدور الثمانية.

في المقابل، أصبحت مهمة دينامو كييف صعبة للغاية، حيث يتعين عليه الفوز بفارق أربعة أهداف على الأقل من أجل الاستمرار في البطولة.

ووضع نابولي الإيطالي قدمًا في دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعد فوزه على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 3 - 0، في ذهاب دور الستة عشر للبطولة. ويكفي نابولي الخسارة 0 - 2 للتأهل لدور الثمانية للبطولة، فيما يحتاج ريد بول إلى الفوز 4 - 0 من أجل انتزاع بطاقة التأهل.

وتقدم نابولي في الدقيقة العاشرة عن طريق مهاجمه البولندي اركاديوش ميليك، قبل أن يعزز الإسباني فابيان رويز تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 18، وتكفل جيروم أونجان مدافع ريد بول بتسجيل الهدف الثالث للفريق الإيطالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.

أهدر فالنسيا الإسباني فرصة حسم تأهله مبكرا لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا باهتا 2 - 1 على ضيفه كراسنودار الروسي مساء يوم الخميس في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وجاء هدفا الفريق الإسباني عن طريق اللاعب رودريغو في الدقيقتين 12 و24، فيما أحرز فيكتور كلايسون هدف كراسنودار الوجيد في الدقيقة 63. بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية إلى مباراة العودة التي ستقام الأسبوع المقبل في روسيا.

ويسعى فالنسيا للتعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف شريطة نجاحه في تسجيل هدفين على الأقل، للعبور إلى الدور التالي، فيما يتعين على كراسنودار الفوز 1 - صفر من أجل الاستمرار في البطولة.