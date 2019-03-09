البرازيل تستدعي نيريس بدلاً من المصاب فينيسيوس

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الجمعة، إن المنتخب الوطني ضم ديفيد نيريس جناح أياكس أمستردام لأول مرة بدلا من المصاب فينيسيوس جونيور.

وقدم نيريس (22 عاما)، أداء رائعا مع فريقه الهولندي في دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي عندما فاز 4-1 في إياب دور الستة عشر على ريال مدريد حامل اللقب في إسبانيا ليصعد لدور الثمانية.

وأصيب فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 18 عاما، الذي احتفل الأسبوع الماضي باستدعائه لأول مرة للمنتخب البرازيلي، في الكاحل الأيمن في مباراة أياكس وانسحب من تشكيلة البرازيل.

وقال إيدو غاسبار منسق المنتخبات الوطنية في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن هذا الثنائي "إنهما من أبرز اللاعبين الشبان الذين تألقوا في مسابقات قوية للدوري وتم استدعائهما بسبب قدراتهما الشخصية ومجهودهما الكبير".

وسينضم نيريس إلى تشكيلة البرازيل لخوض مباراتين وديتين أمام بنما في بورتو في 23 مارس اذار وجمهورية التشيك في براغ بعدها بثلاثة أيام. وفازت البرازيل بكل المباريات الست التي خاضتها منذ خروجها من دور الثمانية في كأس العالم في روسيا أمام بلجيكا في يوليو. وستخوض مبارياتها الرسمية المقبلة في كأس كوبا أميركا على أرضها في ساو باولو في يونيو.