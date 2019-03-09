الكونغولي بيساكا يستهدف تمثيل منتخب إنجلترا

يستهدف آرون وان- بيساكا الظهير الأيمن الواعد لكريستال بالاس الانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم بعدما شق طريقه نحو منتخب تحت 21 عاما.

ويحق للاعب البالغ عمره 21 عاما تمثيل الكونغو الديمقراطية، حيث وُلد والداه هناك، وكذلك إنجلترا حيث وُلد ونشأ هناك. وشارك اللاعب مع الكونغو الديمقراطية وإنجلترا على مستوى منتخبات الناشئين والشباب.

ورغم ذلك فإن التألق مع بالاس وضعه ضمن المرشحين للانضمام لتشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت قبل مباراتي إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا هذا الشهر أمام جمهورية التشيك والجبل الأسود.

ولعب وان-بيساكا مرتين مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما في تصفيات بطولة أوروبا هذا العام. وقال وان-بيساكا لصحيفة لندن إيفينينغ ستاندارد : الأمر صعب حقا في خطف الأضواء لكي أكون أمينا. لم أتوقع الانضمام لتشكيلة إنجلترا تحت 21 عاما.



وأضاف : كنت بالفعل في منتخب تحت 20 عاما لذلك كنت أتوقع اللعب هناك لكن بكل تأكيد كان منتخب تحت 21 عاما هو الهدف. لذا أنا حققت هدفي والهدف المقبل سيتمثل في الانضمام للمنتخب الأول وأتمنى أن يحدث ذلك. هذا هو هدفي المقبل.



وسبق للمدرب ساوثغيت أن استدعى مجموعة من اللاعبين الشبان خلال مسيرته مع إنجلترا لذا فإن هذا يمنح دفعة أمل للاعب وان-بيساكا. وقال الظهير الأيمن : هذا يوضح أن الطريق يعتبر واضحا نحو المنتخب الأول. هناك فرصة لي للالتحاق بالفريق.