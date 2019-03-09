إنريكي: أتمنى مشاهدة غوارديولا مدرباً لسلتا أو خيخون

وصف لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الحالي وبرشلونة السابق، زميله بيب غوارديولا بالمدير الفني الأفضل في العالم، متمنياً أن يشاهده في سلتا فيغو أو سبورتينغ خيخون الإسبانيين.

وتولى إنريكي تدريب برشلونة بين عامي 2014 – 2017، وهو إلى جانب غوارديولا من حقق الثلاثية التاريخية مع النادي الكتالوني عامي 2009 و2015.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية: بيب غوارديولا المدرب الأفضل في العالم بسبب ما يملكه من قدرات تنقل فرقه إلى مستويات مختلفة، وقدرته كذلك على استخراج أفضل ما في اللاعبين لديه.

وزاد: أتمنى أن أشاهد غوارديولا يدرب فريقاً متوسط المستوى مثل سلتا فيغو أو سبورتينغ خيخون، لأن حينها لن يقول أحداً أن بيب يستلم تدريب الفرق الكبرى والقوية فقط، وأنا متأكد بأن الناس سيشاهدون هذان الفريقان يقدمان مستويات رائعة.

ويتولى إنريكي تدريب منتخب إسبانيا منذ الصيف الماضي بعد إقالة المدرب يولين لوبيتيغي إثر مفاوضاته مع ريال مدريد لخلافة زين الدين زيدان، قبل أن يقال من منصبه في وقت لاحق، وتحديداً عقب الخسارة 5-1 أمام برشلونة نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وتولى إنريكي تدريب الفريق الثاني ببرشلونة، ومن ثم روما الإيطالي وسلتا فيغو الإسباني، قبل أن يصل إلى الفريق الأول لبرشلونة ويحقق مع الفريق 9 بطولات محلية وقارية وعالمية.