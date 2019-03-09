بالوتيلي يرغب في الاستمرار مع مارسيليا

عبّر المهاجم الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي عن رغبته في البقاء مع فريقه الحالي مرسيليا في مقابلة لصحيفة "لا بروفنس" السبت، ملمحا في الوقت ذاته إلى احتمال عدم رحيله عنه حتى لو لم يتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وعنونت الصحيفة الصادرة في مرسيليا "أرغب في البقاء مع مرسيليا"، مضيفاً: عقدي ينتهي نهاية الموسم الحالي (2018-2019 في يونيو). لاحقا سندخل بمناقشات. قلت لمدير أعمالي إني سعيد هنا، وأريد البقاء.

وتابع "سوبر ماريو" قائلا : أرغب في البقاء هنا، وأريد البقاء. لاحقا الأمر مختلف إذا خضت دوري ابطال اوروبا أو يوروبا ليغ لهذا السبب أريد أن افعل المستحيل لاحتلال المركز الثاني أو الثالث في الدوري.

وحقق مرسيليا انتعاشة في الفترة الاخيرة، وتحديدا منذ انضمام بالوتيلي إليه قادما من جاره نيس الذي سيستضيفه الأحد ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري، فتقدم إلى المركز الرابع محققا أربعة انتصارات مع "بالو" مقابل خسارة وتعادل.

بدوره، يبدو أن بالوتيلي استعاد مهاراته التهديفية بعدما سجل في مرمى سانت إتيان في المرحلة السابقة هدفه الرابع في مباراته السادسة بقميص فريقه الجديد، وبات أول لاعب يهز الشباك في مبارياته الثلاث الاولى في "فيلودروم" في الدوري منذ العاجي إبراهيم باكايوكو الذي حقق هذا الانجاز بين يوليو وأغسطس 1999.

وتأكيدا على صعوبة الفترة التي مر بها مع فريقه السابق، قال : لم أعد أفكر بنيس خلال الأشهر الخمسة الأولى للموسم، لم أكن في نيس، ومرسيليا يشبه قليلا نابولي في إيطاليا.

وتابع اللاعب الدولي الإيطالي: لو نتحدث عن الجماهير،الحرارة، فيلودروم هو إلى حد ما مثل مدرجات ملاعب نابولي، بشيكتاش وغلطة سراي مثل هذه الملاعب نادرة، لا يوجد منها إلا ثلاثة أو أربعة في العالم.

وأردف: بالنسبة إلي مرسيليا هو أكبر ناد في فرنسا. معتبرا أن مانشستر يونايتد يستحق (التأهل) إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. لكن باريس سان جرمان من الأندية القوية.

واستدرك المشاكس الإيطالي ليقول : كلا، ليس فريقا قويا، بل يملك لاعبين أقوياء، والأمر مختلف. ليس لدي أي شيء ضده، لكن أفضل أن يفوز يونايتد. في اشارة إلى تأهل مانشستر يونايتد على حساب النادي الباريسي بعدما قلب تأخره على ارضه في مباراة الذهاب صفر-2 إلى فوز مستحق في "بارك دي برانس" 3-1 إيابا.

وأعاد تألق بالوتيلي اهتمام مدرب منتخب الإيطالي روبرتو مانشيني به، وسيتواجد في مدرجات ملعب فيلودروم الأحد لمراقبته، في وقت ما زال "سوبر ماريو" يحلم بارتداء قميص منتخب بلاده.

وقال في هذا الصدد : بالنسبة إلي، المنتخب هو الأهم، بالطبع أريد المشاركة في كأس اوروبا (2020)، وهذا أمر طبيعي لكن حاليا أركز اهتمامي على أدائي مع مرسيليا. في حال حصل ذلك العودة إلى المنتخب، سيكون جيدا.