برشلونة يستعد للقاء ليون بثلاثية في مرمى رايو

عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه على ضيفه رايو فايكانو 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم رايو فايكانو بهدف سجله راؤول دي توماس في الدقيقة 24، وتعادل جيرارد بيكيه في الدقيقة 39، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 82.

ورفع برشلونة رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط أمام أتلتيكو مدريد، وتوقف رصيد رايو فايكانو عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، بفارق الأهداف خلف فياريال.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع عشر لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ست مباريات، فيما تعد هذه الهزيمة هي السادسة عشر لرايو فايكانو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.

وقلب خيتافي تأخره بهدف أمام ضيفه هويسكا إلى فوز 2 1. وتقدم هويسكا بهدف سجله إنريك جاييجو في الدقيقة 35 وتعادل خيتافي عن طريق خايمي ماتا في الدقيقة 50 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77.

ورفع خيتافي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد هويسكا عند 22 نقطة في المركز العشرين الأخير.