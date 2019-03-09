سولاري: لاعبو ريال مدريد بعيدون عن مستوياتهم

قال سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم إنه ابلغ مجموعة صغيرة من لاعبيه أنهم لم يقدموا المستويات المتوقعة منهم هذا الموسم مع استعداد فريقه للمرحلة الاخيرة من الموسم في ظل عدم وجود أي فرصة حقيقية للفوز بلقب.

وتأخر حضور المدرب الارجنتيني للمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه خارج ملعبه امام ريال بلد الوليد يوم الأحد في الدوري لنحو نصف ساعة عقب أسبوع مروع للفريق ودع فيه دوري أبطال اوروبا أمام أياكس أمستردام.

وخسر سولاري آخر ثلاث مباريات له في قيادة ريال الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب متراجعا بفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر وخمس نقاط عن اتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني لكنه ضمن عمليا إنهاء الموسم ضمن الأربعة الاوائل.



وقال سولاري للصحفيين يوم السبت عقب اعتذاره عن تأخره عن الحضور: الغالبية قدمت المستويات المتوقعة منها والبعض لم يكن كذلك وابلغتهم بذلك بشكل شخصي.



وتولى سولاي تدريب ريال بشكل مؤقت في نهاية أكتوبر الماضي عندما أقيل يولين لوبتيغي من منصبه ثم تم منحه عقدا يمتد حتى 2021.



ووفقا لتقارير وسائل إعلام إسبانية، فإنه ستتم إقالته الأسبوع المقبل. ولم يكن بوسع سولاري التعليق بشأن ما اذا كانت وظيفته في خطر إلا أنه أوضح أنه لا يوجد مدرب بوسعه البقاء مع بطل أوروبا 13 مرة لفترة طويلة.



وقال: لا يمكنني الكشف عما قيل في الغرف المغلقة. لكنني سأكرر ما قلته في أول يوم لي هنا وهو ان الجميع هنا مجرد عابري سبيل والهدف الوحيد الذي نعمل من أجله هو المباراة المقبلة.

وواصل: سأحاول دوما أن أقدم افضل ما لدي كما فعلت منذ اليوم الأول لي هنا. إنه لمن دواعي فخري أن اتولى تدريب ريال مدريد.