مشجع يشتبك مع قائد رينجرز.. والشرطة تقبض عليه

ألقت الشرطة القبض على مشجع بعد الشجار مع جيمس تافرنيير قائد رينجرز خلال التعادل 1-1 مع هايبرنيان صاحب الأرض في الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة.

وركل المشجع الكرة بعيدا بينما كان تافرنيير يستعد لتنفيذ رمية تماس قبل أن يحدث شجار بينهما وتتدخل الشرطة للقبض على الرجل.

وقالت ليان دمبستر مسؤولة الشرطة في هايبرنيان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن المشجع البالغ عمره 21 عاما سيتم حرمانه من دخول ملعب إيستر رود مدى الحياة كما أكدت أنها ستعتذر بشكل شخصي إلى قائد رينجرز. وأضافت : لقد تسبب في إحراج النادي الليلة وهذا تصرف غير مقبول على الإطلاق.

وحدثت الواقعة بعد ستة أيام من إلقاء المشجعين لزجاجة بالقرب من سكوت سينكلير لاعب سيلتك في ملعب إيستر رود خلال مواجهة في دور الثمانية لكأس أسكتلندا.

ويتأخر رينجرز، بقيادة المدرب ستيفن جيرارد، بسبع نقاط عن سيلتك المتصدر بينما يأتي هايبرنيان سادسا بفارق 17 نقطة عن رينجرز صاحب المركز الثاني.