إقالة مدرب حاول نقل العداء بولت إلى كرة القدم

أقيل مايك مولفي، وهو المدرب الذي حاول تحويل العداء الأولمبي أوسين بولت إلى لاعب كرة قدم محترف، من منصبه في سنترال كوست مارينرز بعد هزيمة مذلة في الدوري الأسترالي.

وجاء القرار بعد أقل من ساعتين على هزيمة مارينرز 8-2 أمام ولنغتون فينكس في الدوري الأسترالي في غوسفورد، لتعادل هذه النتيجة أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري الأسترالي منذ تأسيسه في 2005 وأسوأ هزيمة يتعرض لها مارينرز. وخسر أيضا 8 -2 أمام نيوكاسل جيتس في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

وعُين مولفي (56 عاما) قبل بداية موسم 2018-2019 بعد احتلال مارينرز المركز الأخير في الدوري المكون من عشرة فرق، وفاز في مباراة واحدة وتعادل في أربع خلال 21 مباراة خاضها هذا الموسم ويحتل مؤخرة الترتيب برصيد سبع نقاط. علما بأنه لا يوجد هبوط في الدوري الأسترالي.

وفي الفترة التي سبقت انطلاق الموسم، هيمن قرار النادي بإعطاء بولت الحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية فرصة خوض تجربة مع الفريق على العناوين مع سعي العداء الجاميكي لأن يصبح لاعب كرة قدم محترفا.

وتدرب بولت، الذي اعتزل ألعاب القوى بعد بطولة العالم في 2017 في لندن، سابقا مع بروسيا دورتموند الألماني وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وسترومسغودست النرويجي قبل ذهابه إلى سنترال كوست.

وبعد عدة عروض متواضعة، عرض مارينرز على بولت (32 عاما) توقيع عقد في أكتوبر الماضي لكن بشرط وجود طرف ثالث يتحمل التكلفة المالية.

وقال مولفي وقتها إن بولت لن يكون ضمن تشكيلة مارينرز لكن النادي حريص على وجوده واللعب في مستوى أقل لكن ممثلي بولت ومارينرز لم ينجحوا في التوصل لاتفاق بشأن العقد وأنهى النادي فترة اختبار العداء الجامايكي في بداية نوفمبر الماضي.

وهذه ثاني مرة يتعرض فيها مولفي للإقالة من ناد في الدوري الأسترالي بعد أن ترك برزبين رور في 2014 عقب عدة أشهر من قيادة الفريق لإحراز لقبه الثالث في الدوري.