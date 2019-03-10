الشرطة تلقي القبض على مشجع "لكم" غريليش

ألقت الشرطة القبض على رجل بعدما هاجم جاك غريليش لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي، في أرض الملعب خلال مباراة يوم الأحد ضد نادي برمنغهام المنافس في بطولة إنجلترا.

وركض الرجل من مدرج الفريق المضيف في ملعب سانت أندروز خلال بداية مباراة ديربي مدينة برمنغهام، ووجه لكمة إلى لاعب خط وسط أستون فيلا. وأرسل الرجل، الذي كان يرتدي سترة نادي برمنغهام سيتي، قبلات في الهواء باتجاه الجمهور بينما كان أفراد أمن الملعب يقتادونه إلى خارج أرض الملعب .

وقالت شرطة وست ميدلاندز عبر موقع تويتر: بعد الواقعة التي شهدها الملعب بسبب هجوم على لاعب أستون فيلا تم القبض على رجل و [وهو] في طريقه إلى مركز الشرطة، سيتم نشر مزيد من التفاصيل لاحقا.