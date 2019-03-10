سياسي بريطاني يطالب تيريزا ماي بالتدخل في فضيحة قطر

طالب تيم فارون عضو البرلمان البريطاني ورئيس حزب الليبراليين الديموقراطيين السابق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالاجتماع مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تحقيق عاجل حول فضيحة تقديم قطر 880 مليون دولار أميركي للحصول على تنظيم كأس العالم 2022 في ديسمبر 2010.

وكشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية فضيحة جديدة تتعلق بملف تنظيم قطر لمونديال 2022، ومن ضمنها أن قناة الجزيرة "بي إن سبورت حالياً" قدمت عرضاً مالياً لشراء حقوق بث مونديالي 2018 و2022 بالإضافة إلى مبالغ أخرى إذا فازت قطر في الحصول على التنظيم.



ودعا تيم فارون رئيس الوزراء تيريزا ماي بالاجتماع مع فيفا على وجه السرعة للموافقة على إجراء تحقيق عاجل للكشف عن التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة، وحول قانونية ما قامت به قطر.

وقالت الصحيفة العريقة في واحدة من سلسلة متابعاتها لملف قطر أن الأخيرة دفعت 400 مليون دولار قبل أسابيع من التصويت على البلد المستضيف لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى 100 مليون دولار أميركي إذا فازت قطر فعلاً بالتنظيم، تحول إلى حساب مخصص لفيفا.



وطالب داميان كولينز رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية في مجلس العموم البريطاني، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتجميد الأموال التي حصل عليها من قبل قطر، مطالباً بإجراء تحقيق عاجل حول العقد الذي وصفه بـ"انتهاك واضح للقوانين".

وبحسب "صنداي تايمز" فإن قطر قدمت 480 مليون دولار إضافية في عام 2013، مشيرة إلى أن الشرطة السويسرية تتولى التحقيق في تفاصيل ذلك العقد.