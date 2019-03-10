فالنسيا ينعش آماله الأوروبية بفوز قاتل على جيرونا

أنعش فالنسيا آماله في التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في الموسم القادم، وذلك عقب فوزه المثير 3 - 2 على مضيفه جيرونا يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد الفريق الأندلسي، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، إلى 39 نقطة، ليرتقي إلى المركز السادس في ترتيب المسابقة، الذي يصعد بصاحبه إلى الدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وافتتح غونزالو غيديس التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 14، قبل أن يتعادل جوناس راماليو لجيرونا في الدقيقة 22، لكن دانيال باريخو أعاد التقدم لفالنسيا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 53.

واضطر فالنسيا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فاكوندو رونكاليا في الدقيقة 72 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل جيرونا النقص العددي في صفوف الضيوف، ويحرز نجمه الأوروغواياني كريستيان ستواني هدف التعادل في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وبينما تأهب الجميع بانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي، أحرز فيران توريس هدف الفوز القاتل لفالنسيا في الدقيقة 90، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ومستحقة.