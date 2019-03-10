محلل رياضي: يجب التحقيق في أسباب منح المونديال لقطر

أوضح ميهير بوز، المحلل والإعلامي الرياضي الإنجليزي، أنه يجب التحقيق في الأسس التي جعلت الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنح قطر استضافة المونديال رغم قلة خبرتها رياضيا.

وقال ميهير بوز في مقابلة مع "العربية": فوز قطر باستضافة المونديال كان مفاجأة، وهناك أشخاص كانوا موجودين خلال فترة بلاتر وبعد ذهابه اختفوا، كما أنه يُخشى من أن هناك بعض المستندات التي لا بد من إظهارها للعلن.

وأضاف المحلل الإنجليزي وقال: لدينا في بريطانيا رئيس لجنة الرياضة الذي اعتزم فتح تحقيق إضافي للنظر في هذه القضية، ونحن لا نعرف الأسس التي جعلت فيفا يتخذ قرار استضافة قطر للمونديال، ولم يتم التحقيق فيها، وأرى أن اجتماع قطر في زيوريخ كان فيه ما يعيبه.