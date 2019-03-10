ميلان يجتاز كييفو بهدفي بيليا وبيونتك

عزز فريق ميلان من تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه كييفو بهدفين مقابل هدف يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة.

وعلى ملعب مارك أنطونيو بينتغودي تقدم الأرجنتيني لوكاس بيليا بهدف لميلان في الدقيقة 31 ثم أدرك الفنلندي بيرباريم هيتماغ التعادل لكييفو في الدقيقة 41 وتقمص المهاجم البولندي كريستوف بيونتك دور البطولة وسجل هدف الفوز لميلان في الدقيقة 57.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 51 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد كييفو عند عشر نقاط في المركز العشرين الأخير. بينما يتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة ويحل نابولي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.