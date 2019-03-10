عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

نابولي يتعثر بالتعادل أمام ساسولو

المصدر: روما - د ب أ
يبتعد نابولي بفارق 18 نقطة عن يوفنتوس
رابط مختصر

سقط فريق نابولي في فخ التعادل 1 - 1 أمام مضيفه ساسولو خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ساسولو بهدف سجله دومينيكو بيراردي في الدقيقة 52، وتعادل لورنزو إنسيني لنابولي في الدقيقة 86. ورفع نابولي رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 18 نقطة خلف يوفنتوس، المتصدر، كما رفع ساسولو رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو السادس لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والفوز في 17 مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو الحادي عشر لساسولو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والخسارة في تسع.

كلمات دالّة

#الدوري الإيطالي, #نابولي, #ساسولو

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر