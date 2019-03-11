ريال مدريد يقيل سولاري.. ويتعاقد مع زيدان

أعلن ريال مدريد الإسباني إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وتعيين الفرنسي زين الدين زيدان بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022، وذلك بعد 9 أشهر على استقالته من تدريب الفريق ذاته.

وكان "زيزو" مدرباً لريال مدريد حتى الصيف الماضي، لكنه خرج في مؤتمر صحفي عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2018 على حساب ليفربول الإنجليزي ليعلن استقالته من منصبه، متعللاً ببحثه عن تجربة جديدة.

وتوجهت إدارة فلورنتينو بيريز إلى جولين لوبيتيغي مدرب منتخب إسبانيا، الذي فقد وظيفته مع الأخير عقب إعلان الاتفاق مع ريال مدريد مباشرة، وتحديداً قبل يومين من انطلاق كأس العالم 2018.

وحل زيدان بديلاً عن الإسباني رافائيل بينيتز مطلع عام 2016، وقاد الفريق الأبيض إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، كما فاز بكأس أندية العالم مرتين، والدوري الإسباني مرة، والدوري الأوروبي مرتين بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني مرة واحدة.