رئيس جمعية الصحافيين البريطانيين: ملف مونديال 2022 فاسد

أكد ديفيد ووكر، الرئيس السابق لجمعية الصحافيين الرياضيين البريطانية، أن الفساد منتشر في ملف استضافة قطر لكاس العالم 2022، بعدما سبق وأن اعترف العديد من الشخصيات بتلقيهم الرشاوى من القطريين.

وقال ووكر في مقابلة مع "العربية": بات واضحا للجميع بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم فاسد، ويجب علينا أن نميز بين طريقة الدفع ومن هم الأشخاص الذين تعاملت معهم قطر لاستضافة كأس العالم.

وأضاف ووكر: أعتقد بأن هناك إفادات من بعض الأشخاص الذين اعترفوا بهذه الرشاوى التي قدمتها قطر. وأكد ووكر أن مشاكل الملف القطري اتضحت بشكل كبير في عام 2014، وقال: ظهرت المشاكل بصورة جلية في عام 2014، عندما فتحت صنداي تايمز تحقيقا شجاعا، وهناك فساد مستشرٍ في هذا الملف.

وزاد ووكر بقوله: هناك مقاضاة قد أجريت على بعض الشخصيات المرتبطة بملف مونديال قطر، وأعتقد أن فيفا لم يكن يرغب بإظهار الحقائق للناس، وقد كان مثيرا للاستغراب فوز العرض القطري على نظيره الأسترلي، والذي جاء عن طريق الدفعات غير القانونية.