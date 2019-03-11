راموس يخرج عن صمته ويؤكد: أنا سبب مشاكل ريال مدريد

أكد قائد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيرخيو راموس، أنه لا توجد أي مشكلة بينه ورئيس النادي، فلورينتيو بيريز، مشيرا إلى أنه يتحمل مع زملائه في الفريق مسؤولية الموسم السيئ الذي يمر به النادي الملكي.

وقال راموس اليوم الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هل حدث نقاش حاد بيني وبين الرئيس في غرفة خلع الملابس؟ الأمور التي تحدث في غرفة خلع الملابس يتم حلها داخل غرفة خلع الملابس، ليس هناك مشكلة، فقط مصلحة ريال مدريد".

وجاءت تصريحات راموس بعد الشائعات التي تواترت خلال الأيام الأخيرة حول اندلاع خلاف حاد بين المدافع الإسباني ورئيس ريال مدريد على خلفية النتائج الهزيلة للفريق، والتي أدت إلى خروجه من المنافسة في أسبوع واحد على ألقاب البطولات الكبرى في الموسم.

وأضاف راموس قائلا: "دائما ما أتصور أننا محظوظون لأننا كنا جزءا من تاريخ ريال مدريد، ريال مدريد سيبقى دائما، لا أحد يصنع الأسطورة وحده ولكننا جميعا نكتبها، علينا جميعا أن نعمل من أجل المستقبل واستعادة الشغف".

وأكمل: نحن - اللاعبين - يروق لنا الرد في الملعب، ولكن الأمور لم تكن على هذا النحو هذا الموسم، الأمور كانت كارثية في المباريات الأخيرة، لا أختبئ من هذه الحقيقة، نحن - اللاعبين - أول المسؤولين وأنا كقائد أتحمل المسؤولية الأكبر.