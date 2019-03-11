صلاح يرفض الحديث عن يوفنتوس ويقول: رونالدو ألهمني

رفض محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي الحديث عن مفاوضات مع أي نادي حالياً سواء ريال مدريد أو غيره في ظل منافسة فريقه على لقب الدوري الإنجليزي ، مشيراً إلى أن البرازيلي رونالدو كان ملهمه.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي يوم الاثنين في مدينة ليفربول الإنجليزية: الحديث عن مفاوضات مع يوفنتوس أو ريال مدريد سابقة لأوانها، نحن في مرحلة مهمة من الموسم وهي الأهم، لكن سنرى ماذا سيحدث في الصيف.

وأضاف: المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي شرسة للغاية مع مانشستر سيتي، هدفنا هو الفوز في كل مبارياتنا، ومن ثم ننتظر نتائج المنافسين، نحن في مرحلة لا يجب علينا أن نفقد فيها أي نقطة في الدوري، حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن جماهير النادي هنا تطمح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بشدة، لذا لا أمانع في التضحية بحلمي من أجل فوز النادي بالدوري ومن أجل جماهير المدينة، لكن إذا فزنا بالبطولتين، سيكون شيئًا عظيمًا بكل تأكيد.

وأوضح: هناك ثلاث لاعبين في الملاعب ألهموني هم البرازيلي رونالدو بطل مونديالي 1994 و2002، والفرنسي زين الدين زيدان الحائز على مونديال 1998، والإيطالي فرانشيسكو توتي الفائز بكأس العالم 2006.



ويحتل صلاح المركز الثاني في سباق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، خلف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي.