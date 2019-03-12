برشلونة يخشى "مفاجأة" ليون في دوري الأبطال

يتطلع فريق برشلونة الإسباني لتفادي المصير الذي تعرض له غريمه اللدود ريال مدريد الأسبوع الماضي، عندما يستضيف فريق ليون يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعلم فريق برشلونة أنه المرشح للعبور إلى دور الثمانية بعدما خرج متعادلا سلبيا في مباراة الذهاب بفرنسا ولكنه يعلم أيضا أن الريال كان متوقعا له العبور عقب فوزه على أياكس الهولندي 2 -1 في مباراة الذهاب، ولكنهم ودعوا البطولة الآن.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة : نفس ما حدث للريال يمكن أن يحدث لنا. حتى الآن، ثلاثة فرق من التي أنهت دور المجموعات في المركز الثاني صعدت لدور الثمانية.

ويتعين على برشلونة مواجهة فريق ليون بدون الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يعاني من شد في أوتار الركبة. وسيكون غياب ديمبلي مؤثرا، لأن اللاعب الذي سيعوض غيابه على الأرجح سيكون فيليب كوتينيو، والأخير مازال يعاني في إثبات تواجده في الفريق ولاقى صافرات استهجان من جماهير فريقه خلال المباراة التي فاز بها برشلونة على رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

وكان لويس سواريز، زميل كوتينيو السابق في ليفربول سابقا وبرشلونة حاليا، قد نشر يوم الاثنين صور لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت. وعلق سواريز على الصورة قائلا: ابتسم وحاول دائما أن تكون إيجابيا يا شقيقي الصغير.

وينبغي أن يلعب كوتينيو بجانب سواريز وليونيل ميسي أمام ليون إلا إذا فضل المدرب فالفيدري أن يلعب بأربعة لاعبين في خط الوسط.

وقد يشهد هذا الخيار مشاركة اللاعبين اللذين تعاقد معهما برشلونة مع بداية الموسم، وهما أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونخ السابق، والبرازيلي أرثور ميلو، بجانب إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتش،ـ وكالمعتاد، سيكون ميسي هو العامل الحاسم في هذه المباراة.

وسجل ميسي 26 هدفا في 25 مباراة بالدوري الإسباني ويتطلع لتسجيل مزيد من الأهداف لإضافتها للستة أهداف التي سجلها في دوري الأبطال حتى الآن.

وساعد بقاء ميسي في برشلونة مع استغناء الريال عن كريستيانو رونالدو، الذي انتقل ليوفنتوس، الفريق الكتالوني للهيمنة على منافسه التقليدي محليا لموسم آخر، ووصل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا بدلا من الريال، الذي أخرجه من البطولة في الدور قبل النهائي.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن الريال. والآن يريد برشلونة الوصول لدور الثمانية وإعطاء نفسه الفرصة للحصول على تاج الريال الخالي حاليا.

الفوز في هذه المباراة سيجعل برشلونة يتأهل لدور الثمانية، وأبرزت صحيفة "آس" الإسبانية سجل الفريق مؤخرا ليجعل ليون يرى صعوبة المهمة الملقاة على عاتقهم إذا أرادوا تحقيق مفاجأة.

منذ بداية موسم 2014 - 2015 – وهو آخر المواسم التي شهدت تتويج برشلونة باللقب الأوروبي- لعب الفريق 24 مباراة على أرضه في البطولة، فاز في 22 مباراة وتعادل في مباراتين سلبيا و1-1.

والتعادل السلبي في المباراة سيجعل برشلونة يلعب أشواط إضافية، أما في حال التعادل 1-1 سيودع برشلونة البطولة.