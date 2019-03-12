روما يبدأ مشواره مع رانييري بانتصار على إمبولي

تغلب فريق روما على ضيفه إمبولي بهدفين مقابل هدف يوم الاثنين، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليحقق مدربه الجديد كلاوديو رانييري أول انتصار مع الفريق الملقب بـ"الذئاب".



وتقدم روما بهدف عن طريق ستيفان شعراوي في الدقيقة التاسعة، ولكن إمبولي رد بهدف عكسي سجله خوان خيسوس لاعب روما بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 12، وأضاف التشيكي باتريك ستشيك الهدف الثاني لروما في الدقيقة 33.



ورفع الفوز رصيد روما إلى 47 نقطة في المركز الخامس، وظل إمبولي في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.