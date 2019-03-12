غاتوزو يفلت من عقوبة انضباطية في إيطاليا

أفلت جينارو غاتوزو مدرب ميلان من عقوبة إيقاف كانت ستبعده عن مباراة قمة أمام إنتر الأسبوع المقبل بعد طرده أمام كييفو مطلع الأسبوع وتم الاكتفاء بتحذيره وتغريمه ماليا.

وقالت لجنة الانضباط بالاتحاد الايطالي لكرة القدم في بيان يوم الثلاثاء، إن غاتوزو ترك المنطقة الفنية وقام بإشارة استفزازية للاعب منافس خلال الانتصار 2-1 على مستضيفه كييفو في دوري الدرجة الأولى الايطالي يوم السبت، وتم تغريم غاتوزو 15 ألف يورو ونال تحذيرا.

ويحتل ميلان المركز الثالث وسيواجه إنتر الرابع على ملعب سان سيرو يوم الأحد.

وتم إيقاف جيان بييرو غاسبريني مدرب أتلانتا مباراة واحدة لدفعه مسؤولا في سامبدوريا في النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد طرده في انتصار فريقه 2-1 يوم الأحد بسبب احتجاجه على ركلة جزاء تم احتسابها لأصحاب الأرض.