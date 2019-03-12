فان ديك: يجب الاستعداد لخوض "معركة" بايرن

قال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول إن ناديه يجب أن يكون مستعدا لخوض "معركة كبيرة" عندما يلعب في ضيافة بايرن ميونخ في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، وأكد أن فريقه سيكون متحمسا لتحسين مستواه خارج أرضه بالمسابقة.



وسيلعب ليفربول في ألمانيا بعد التعادل ذهابا على أرضه دون أهداف في أنفيلد الشهر الماضي. وعانى "الأحمر" ، الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد العام الماضي، خارج أرضه خلال الموسم الجاري في أوروبا حيث خسر أمام نابولي ورد ستار بلغراد وباريس سان جيرمان في دور المجموعات.

وقال فان ديك لوسائل إعلام بريطانية: نتائج دور المجموعات لم تكن جيدة بالشكل الذي كنا نريده لكننا وصلنا إلى الأدوار الإقصائية، وستصبح الأمور صعبة ونحن في حاجة إلى اللعب بشكل أفضل من المباريات السابقة خارج أرضنا في دوري الأبطال. نريد أن نفعل كل شيء ممكن من أجل التأهل.



وكان بايرن سعيدا بالدفاع في لقاء الدفاع لكن فان ديك يترقب مباراة هجومية أكبر في ميونيخ ويثق في قدرة فريقه على التسجيل واستغلال قاعدة الهدف خارج الأرض.



وأضاف المدافع الهولندي: في بعض الأوقات سنتعرض للضغط لأن المنافس يملك إمكانيات عالية لكن بكل تأكيد سنحصل على بعض الفرص بسبب الإمكانيات الموجودة لدينا أيضا.

وختم: نحن نحتاج إلى أن نكون على مستوى القتال الكبير، لأن المنافس سيلعب بكل قوة خاصة في البداية. الحفاظ على نظافة الشباك يكون جيدا دائما للفريقين ذهابا لكننا ندرك أنه إذا سجلنا هدفا سيحتاج المنافس إلى هدفين. هكذا تسير الأمور. نريد الفوز والتأهل.