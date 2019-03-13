إيقاف رئيس الاتحاد الغواتيمالي السابق بسبب "الرشاوى"

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" معاقبة رافائيل سالغويرو الرئيس السابق للاتحاد الغواتيمالي للعبة بالإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سبعة أعوام بسبب إدانته بالحصول على رشى.

وذكر بيان للغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة يوم الأربعاء، أنه تمت إدانة سالغويرو، العضو السابق في اللجنتين التنفيذيتين لفيفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف"، على خلفية ثبوت حصوله على رشى وانتهاكه للوائح الأخلاقية للاتحاد الدولي.

أوضح البيان أنه تم التحقيق مع سالغويرو بسبب "العديد من الرشى التي حصل عليها ما بين عامي 2006 و2014 والمتعلقة بمسابقات فيفا وكونكاكاف، وكذلك إعادة بيع تذاكر كأس العالم بشكل غير قانوني".

ويتضمن الإيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الدولي والمحلي، كما تم تغريم سالغويرو، 72 عاما، مبلغ 100 ألف فرانك سويسري.

وسالغويرو واحد من ضمن 16 مسؤولا رفيعي المستوى تم توجيه الاتهام إليهم، من جانب السلطات الأمريكية فيما يتعلق بفضائح الفساد الخاصة في فيفا.

وأشار بيان فيفا إلى أن اللجنة القضائية وجدت أن سالغويرو انتهك قانونا يحظر الحصول على رشى مدون في لائحته الأخلاقية "مع تسليط الضوء على تعاونه مع السلطات في الولايات المتحدة وطوال الإجراءات أمام لجنة الأخلاقيات".