بايرن وليفربول في صراع على التفوق التاريخي في "أوروبا"

يسعى ليفربول الإنجليزي إلى الخروج بفوز ثمين، خارج الديار عندما يحل ضيفا أمام بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب "أنفيلد" أواخر فبراير الماضي بالتعادل السلبي، ما يعني أن الانتصار أو التعادل الإيجابي يؤهل الإنجليز إلى ربع النهائي، ويكمل بذلك عقد الرباعي الإنجليزي بعد كل من توتنهام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وسيحاول ليفربول في هذه المباراة إنقاذ موسمه بعدما فقد صدارة الدوري الإنجليزي لمانشستر سيتي ليصبح الفارق بينهما نقطة وحيدة، وبعد خروجه من كأس الرابطة والاتحاد الإنجليزي المحليين.

وفي المقابل، يطمح بايرن ميونخ للخروج بالانتصار ولا شيء غيره، بعدما فشل في هز الشباك خارج أرضه أمام ليفربول، كما سيحاول "العملاق البافاري" الوصول للنهائي الأوروبي الأول له منذ عام 2013 عندما تغلب على نظيره بوروسيا دورتموند في النهائي والذي كان يشرف عليه آنذاك، يورغن كلوب، مدرب ليفربول الحالي. وسيسعى الأخير إلى تحسين سجله أمام بايرن ميونخ، ففي 30 لقاء جمع فرقه بأحمر بافاريا، خسر 16 لقاء وفاز في 9 وتعادل في 5.

ويعد بايرن ميونخ ونظيره ليفربول ثالث أكثر أندية أوروبا إحرازاً للبطولة القارية برصيد 5 بطولات متعادلان مع برشلونة. وكان آخر لقب حققه ليفربول في 2005 بعدما انتصر على ميلان، قبل أن يخسر نهائيان في 2007 و2018، فيما حقق نظيره الألماني بطولة عام 2013 وكان آخر نهائيين خسرهما في عامي 2010 و2012.

وعلى صعيد مباريات الفريقين، سبق وأن تواجها في 6 مناسبات، تعود الأولى إلى عام 1971، عندما تلاقيا في دور الـ16 انتهى الذهاب بتعادل سلبي على أرض الإنجليز، فيما حقق الألمان النتصار في الإياب بثلاثية لهدف وحيد. وبعد 9 أعوام عاد الفريقان ليتواجها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، انتهى حينها الذهب بالتعادل السلبي على ملعب أنفيلد قبل أن يعود الإنجليز إيابا ويتعادلون بهدف لمثله على ملعب بايرن، وليصل أنصار سونيس وكيني دالغليش إلى النهائي ويحققون اللقب الثالث في تاريخ النادي على حساب ريال مدريد الإسباني.

وفي موسم 2001 – 2002، تواجه الفريقان للمرة الخامسة وكانت على نهائي كأس السوبر الأوروبي والذي يلعب بين بطل دوري أوروبا والدوري الأوروبي، كأس الاتحاد الأوروبي سابقاً، وانتهى اللقاء بفوز لليفربول بثلاثة أهداف سجلها النرويجي جون أرن ريزه والإنجليزيين إيميل هيسكي ومايكل أوين، فيما سجل صالحميدزيتش ويانكر هدفي الألمان.

وكان سادس لقاء يجمع الفريقين هو ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا موسم 2018 – 2019، وانتهى ذهاباً بتعادل سلبي على ملعب "أليانز أرينا" الخاص بنادي بايرن ميونخ.