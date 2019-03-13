رونالدو يكرر مواقفه مع أتلتيكو.. وسيتي يكتسح شالكه

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها فريقه الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 3-0 يوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر للبطولة، فيما اكتسح مانشستر سيتي ضيفه شالكه 7-0.

وتألق رونالدو بشكل لافت في مباراة اليوم حيث سجل هدفا في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليمنح يوفنتوس بطاقة العبور للدور التالي.

وتقدم رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة، 27 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يختتم التسجيل في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز أتلتيكو بهدفين دون رد ليتفوق يوفنتوس في مجموع اللقاءين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مانشستر سيتي وشالكه



لقن مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه شالكه الألماني درساً في فنون كرة القدم وتغلب عليه 7 - صفر يوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بفوز مانشستر سيتي 3 - 2 ليصعد إلى دور الثمانية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 10 - 2.



وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من سيرخيو أغويرو (هدفين) في الدقيقتين 32، من ركلة جزاء والدقيقة 38، وأضاف ليروي ساني (هدفين) في الدقيقتين 43 و 56 ، ثم سجل بيرناردو سيلفا هدفا في الدقيقة 71 ، وفيل فودين في الدقيقة 78، ثم اختتم غابرييل جيسوس مهرجان الأهداف في الدقيقة 85.