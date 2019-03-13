مانشستر سيتي يمدد عقد برناردو سيلفا 6 أعوام

كافأ مانشستر سيتي، بطل ومتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لاعب وسطه البرتغالي برناردو سيلفا على المستوى الذي يقدمه هذا الموسم، بتمديد عقده لستة أعوام إضافية حتى 2025.

ويعتبر صانع الألعاب البرتغالي من أفضل لاعبي فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا هذا الموسم، وقد سجل 9 أهداف في 40 مباراة حتى الآن. وكان ابن الـ24 عاما سعيدا بتجديد ارتباطه ببطل الدوري الممتاز بحسب ما نقل عنه بيان للنادي، قال فيه "إنه شرف لي أن أمدد عقدي مع مانشستر سيتي. هذا النادي يقدم للاعب كل ما يحتاجه من أجل تحقيق الطموحات، وليس هناك أي مكان آخر أريد التواجد فيه".

وأوضح: "اتخذت قراري ما إن علمت بأن سيتي يريدني أن أبقى لفترة أطول. أحب النادي، المدرب، اللاعبين والمشجعين. الأسلوب الذي نلعب به يثير حماستي، وأنا عازم على الفوز بالمزيد من الألقاب. سيتي يمنحني أفضل فرصة لتحقيق هذا الأمر".

وتوج سيلفا حتى الآن بلقب الدوري الممتاز ولقبين في مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة منذ انضمامه إلى سيتي من موناكو الفرنسي عام 2017 مقابل قرابة 43 مليون جنيه إسترليني.

ويلعب سيلفا دورا هاما في المستوى الذي يقدمه سيتي هذا الموسم، آخر فصوله يوم الأربعاء حين بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال باكتساحه شالكه الألماني 7 - صفر، بينها هدف للاعب البرتغالي.

وما زال فريق غوارديولا في السباق على الفوز بأربعة ألقاب هذا الموسم، لأنه توج حتى الآن بكأس الرابطة ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز كما يتواجد في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إنكلترا حيث يلتقي سوانزي سيتي يوم السبت، الى جانب بلوغه ربع نهائي دوري الأبطال.