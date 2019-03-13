غريزمان يشعر بالذنب لأنه خذل أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس

أكد الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أن فريق يوفنتوس الإيطالي تفوق على فريقه في كل شيء خلال المباراة التي خسرها أتلتيكو صفر - 3 أمام مضيفه الإيطالي ليخرج الفريق صفر اليدين من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتغلب يوفنتوس على أتلتيكو في إياب الدور الثاني "دور الستة عشر" لدوري الأبطال ليتأهل إلى دور الثمانية في البطولة بالفوز 3 - 2 في مجموع المباراتين بعد الهزيمة صفر - 2 في مدريد ذهابا.

وأكد غريزمان أن لاعبي يوفنتوس كانوا الأفضل على كل المستويات، واعترف بأنه يشعر بالذنب لأنه لم ينجح في الدخول بأجواء المباراة.

وأوضح غريزمان، في تصريحات إعلامية بعد المباراة: لم ندخل أجواء اللقاء ولم نقدم مستوانا المعهود. الجميع عانى من الاضمحلال. وكنت أولهم. أشعر بالذنب لأنني لم أدخل أجواء اللقاء مثل مباراة الذهاب التي قدمت فيها أداء جيدا.

واعترف غريزمان بتفوق يوفنتوس. وقال: أعتقد أنهم تفوقوا علينا في كل الأمور... لم يكن يومنا.

وعن البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل الأهداف الثلاثة "هاتريك" ليوفنتوس، قال غريزمان: رونالدو لاعب رائع. لم تسنح له أي فرص في مباراة الذهاب. وفي مباراة الإياب، سنحت له ثلاث فرص سجل منها ثلاثة أهداف.