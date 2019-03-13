غوارديولا: أتمنى مقابلة بايرن ميونخ في ربع النهائي

أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن أمله في أن يلتقي فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد التأهل بجدارة إلى هذا الدور على حساب شالكه الألماني.

وتغلب مانشستر سيتي على شالكة 7 - صفر في إياب الدور الثاني "دور الستة عشر" لدوري الأبطال ليتأهل إلى دور الثمانية في البطولة بالفوز 10 - 2 في مجموع المباراتين بعد الفوز 3 - 2 في ألمانيا ذهابا.

وكشف غوارديولا عن سعادته وقناعته بالفوز الكاسح على شالكة والتأهل لدور الثمانية بالبطولة، وعن المنافس الذي يتمنى مواجهته في دور الثمانية وما إذا كان يفضل بايرن ميونخ أو ليفربول الإنجليزي ، اللذين يلتقيان في دور الستة عشر ، قال غوارديولا : أود مواجهة بايرن ، إنني جزء من هذا النادي. أعشق ميونخ وكذلك بايرن ولدي العديد من الأصدقاء هناك.

وعن الفوز الكاسح على شالكه، أشاد غوارديولا بقوة أداء لاعبيه في الشوط الثاني من المباراة. وقال: قدمنا أداء رائعا واتسم الأداء بالسرعة. قدمنا أداء تميز بالنشاط والحركة وتناقلنا الكرة وأحرزنا سبعة أهداف.

وأشار غوارديولا إلى أن لاعبه ليروا ساني لم يكن جيدا في أول 20 دقيقة من المباراة لكنه قدم أداء راقيا بعده وسجل هدفا وصنع ثلاثة أهداف.