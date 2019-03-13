"يويفا" يحقق في تعليقات نيمار بعد خروج باريس سان جيرمان

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء، إنه سيحقق مع نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بعد أن صب غضبه على تقنية حكم الفيديو المساعد عقب خروج فريقه الفرنسي من دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أمام مانشستر يونايتد.

واستشاط اللاعب البرازيلي غضبا بسبب ركلة جزاء احتسبت في الدقائق الأخيرة لصالح يونايتد في إياب دور الستة عشر الذي خسره بطل الدوري الفرنسي في عقر داره في باريس، ما أدى لتأهل الفريق الإنجليزي بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض. لكن نيمار وصف تقنية حكم الفيديو المساعد بأنها "فضيحة".

وقال الاتحاد القاري للعبة "ننوي فتح تحقيق تأديبي استنادا إلى المادة 31 من اللوائح الانضباطية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بتصريحات نيمار لاعب باريس سان جيرمان. المعلومات المتعلقة بهذا التحقيق ستتاح في الوقت المناسب".

وحصل يونايتد، الذي خسر مباراة الذهاب في أولد ترافورد 2-صفر، على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد لمسة يد احتسبت على بريسنل كيمبمبي عقب استشارة حكم الفيديو المساعد.

وحافظ ماركوس راشفورد على هدوئه ليهز الشباك وتنتهي المباراة بفوز يونايتد 3 - 1 وتأهل الفريق الزائر رغم التعادل في مجموع المباراتين 3 - 3 بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض. وغاب نيمار عن المشاركة في مباراتي الذهاب والإياب بسبب إصابة في القدم في يناير.