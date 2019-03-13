"beIN Sports" تعترف بهزيمتها.. وتشكو من الأضرار

أقرت شبكة "beIN Sports" القطرية بالخسارة التي لحقت بها، عقب إلغاء احتكارها للمسابقات الآسيوية في السعودية، مشيرة في بيانها إلى أن تلك الخطوة ستلحق بها أضراراً مادية ومعنوية.

وأعلن اتحاد القدم السعودي يوم الاثنين أن نظيره الآسيوي قرر إلغاء احتكار الشبكة القطرية لمسابقاته في السعودية، إثر مخالفاتها القانونية والنظامية التي وقعت بها، بالإضافة إلى عدم تمكنها من استخراج التصاريح اللازمة.

وقالت “beIN Sports” إن الخطوة التي قام بها الاتحاد السعودي ستكبدها خسائر مالية ومعنوية.

وكابرت الشبكة القطرية، وأكدت في بيانها أنها ستواصل نقل المباريات الآسيوية التي تقام في السعودية، وسط العديد من الاتهامات التي ساقتها ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووجدت الخطوة التي قام بها الاتحاد السعودي لكرة القدم ترحيباً شعبياً واسعاً من قبل المشاهدين، الذين بات بمقدورهم متابعة المباريات القارية لفرقهم دون تسييس للرياضة.