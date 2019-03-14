إصابة ديمبلي تتفاقم وغيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد

بعد مشاركته بالتسجيل مع برشلونة الإسباني ضد ليون الفرنسي 5 - 1، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تفاقمت إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، بحسب ما ذكر فريقه يوم الخميس متحدثا عن غيابه "بين 3 و4 أسابيع".

غياب سيبعد ديمبلي عن تشكيلة بلاده المتوجة بمونديال روسيا الصيف الماضي، والتي ستواجه مولدافيا وأيسلندا في نهاية مارس ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وجاء في بيان برشلونة "يعاني عثمان ديمبلي من تمزق في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر. تقدر مدة غيابه بين 3 و4 أسابيع".

وخاض ديمبيلي (21 عاما) أقل من 20 دقيقة خلال فوز برشلونة على ليون في ملعب كامب نو يوم الأربعاء ضمن إياب ثمن النهائي، إذ دخل في الدقيقة 69 قبل تسجيله الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 86.

وكان لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق يعاني من تمدد عضلي بسيط في العضلة عينها، لكنه خاطر بالنزول ضد ليون، علما بأنه غاب لفترات طويلة عن برشلونة بسبب إصابات عضلية، وقد تعرض لانتقادات عنيفة بسبب نظام حياته غير المنضبط.

ويغيب "دمبوز" عن برشلونة في عدة مباريات أبرزها قمة أتلتيكو مدريد في 6 أبريل بالإضافة إلى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد كما يخوض نهائي الكأس ضد فالنسيا في 25 مايو، في سعيه لثلاثية لافتة على غرار موسمي 2009 و2015.