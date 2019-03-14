الأرجنتين وكولومبيا تستضيفان كوبا أميركا 2020

وافق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بأميركا الجنوبية "كونميبول"، في اجتماعه يوم الأربعاء في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، على إقامة بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية "كوبا أميركا 2020" بالأرجنتين وكولومبيا وذلك بعد التصديق على قرار رفض إقامة هذه النسخة في الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الأمريكي للعبة قدم اقتراحا باستضافة بلاده نسخة 2020 من كوبا أمريكا ولكن الكونميبول رفض إقامتها خارج أمريكا الجنوبية.

وأوضح كونميبول، في بيان صحفي له يوم الأربعاء: في أكتوبر 2018 ، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طلب كونميبول بإقامة كوبا أميركا بنظام دوري جديد كل أربع سنوات يبدأ من 2020 .

وأضاف: في ديسمبر 2018، أرسل كونميبول إلى كونكاكاف، اتحاد كرة القدم بأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، دعوة لمشاركة ستة منتخبات من الكونكاكاف في النسخ الثلاثة التالية من كوبا أمريكا لكن الدعوة رفضت.

وأكد البيان: العرض المقدم مؤخرا من الاتحاد الأميركي للعبة والذي يقترح إقامة بطولة جديدة في نفس المواعيد (بين يونيو ويوليو) وأن تقام في الولايات المتحدة يعني أن كونميبول سيتخلى عن البطولة الأصلية ويتجاهل تاريخها الممتد على مدار 103 أعوام.

وكذلك، وافق كونميبول على اختيار الأرجنتين وكولومبيا لاستضافة كوبا أمريكا 2020 بالتنظيم المشترك.