ديشان يستدعي كومان وأومتيتي إلى قائمة منتخب فرنسا

المصدر: باريس - أ ف ب

أعاد مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان مدافع باريس سان جرمان لايفان كورزاوا ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني كينغسلي كومان إلى تشكيلة أبطال العالم استعدادا لخوض أول مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد مولدافيا وأيسلندا في 22 و25 مارس الحالي.

ولم يلعب كورزاوا وكومان مع المنتخب الفرنسي منذ نوفمبر 2017 بسبب إصابتهما، وكذلك تراجع مستوى الأول. واستفاد اللاعبان من انسحاب مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني لوكاس هرنانديز ومهاجم برشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة.

وعاد أيضا مدافع برشلونة صامويل أومتيتي بعدما غاب عن المنتخب في أكتوبر ونوفمبر الماضيين بسبب الإصابة، إضافة إلى مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مارسيال الغائب عن التشكيلة منذ عام والذي استدعاه ديشان في نوفمبر الماضي قبل أن ينسحب بسبب الإصابة.

واستدعى ديشان إلى التشكيلة التي تضم 16 لاعبا توجوا باللقب العالمي الصيف الماضي في روسيا، مدافع إيفرتون الإنجليزي كورت زوما ولاعب وسط توتنهام موسى سيسوكو.

ويغيب عن التشكيلة من المتوجين باللقب العالمي عادل رامي "مرسيليا" وتوما ليمار "أتلتيكو مدريد" وستيفن نزونزي "روما الإيطالي".

وضمت التشكيلة: في حراسة المرمى: هوغو لوريس "توتنهام "، ألفونس أريولا "باريس سان جرمان"، ستيف مانداندا "مرسيليا"، وفي الدفاع لوكا ديني وكورت زوما "إيفرتون"، لايفان كورزاوا وبريسنل كيمبيمبي "باريس سان جرمان"، بنجامان بافار "شتوتغارت"، رافايل فاران "ريال مدريد الاسباني"، صامويل أومتيتي "برشلونة"، جبريل سيديبيه "موناكو".

وفي خط الوسط تواجد بول بوغبا "مانشستر يونايتد"، نغولو كانتي "تشلسي"، بليز ماتويدي "يوفنتوس"، موسى سيسوكو "توتنهام"، تانغوي ندومبيلي "ليون"، وفي الهجوم أنطوان غريزمان "أتلتيكو مدريد"، مارسيال "مانشستر يونايتد"، أوليفييه جيرو "تشلسي"، كيليان مبابي "باريس سان جرمان"، كينغسلي كومان "بايرن ميونيخ"، نبيل فقير "ليون"، فلوريان توفان "مرسيليا".